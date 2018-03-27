بالصور والفيديو.. مشاهد من انتخابات الرئاسة المصرية

أدلى المصريون الثلاثاء بأصواتهم في ثاني أيام تصويت الداخل في الانتخابات الرئاسية، والذي يستمر حتى الأربعاء.

ويرى مراقبون أن نتائج الانتخابات محسومة سلفا لصالح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لاسيما في مواجهة رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى الذي سبق وأبدى دعمه لمنافسه قبل إعلانه الترشح.

ويبقى التحدي الحقيقي أمام السلطات في مصر هو نسبة المشاركة، حسب المراقبين.

وأشارت الصحف الرسمية إلى "تدفق الملايين" للتصويت و"إقبال نسائي كثيف" وأجواء "فرح" في مراكز الاقتراع، لكن مراقبين أفادوا بأن نسبة التصويت كانت ضعيفة وتراوحت بين سبعة و14 في المئة.

هذه بعض من المشاهد التي تخللتها عملية التصويت التي بدأت الاثنين:

​

عروس تدلي بصوتها:

ومقطع فيديو مزعوم "لإجبار" معلمين على التصويت:



