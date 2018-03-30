25 مليون مصري شاركوا في الانتخابات

حصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على 96.9 في المئة من نسبة الأصوات الصالحة للفوز بولاية رئاسية ثانية، بحسب ما أفادت به تقارير للإعلام الرسمي الجمعة.

ورفعت صحيفة "الأهرام" الحكومية تقديراتها للمشاركة في الاقتراع الذي جرى بين 26 و28 آذار/مارس الجاري، إلى 42.08 في المئة، مشيرة إلى أن 25 مليونا من أصل 60 مليون ناخب مسجل أدلوا بأصواتهم.

وكانت الصحيفة قد أعلنت الثلاثاء أن السيسي أعيد انتخابه بنسبة 92 في المئة وأن نسبة المشاركة تخطت 40 في المئة.

وحصل منافس السيسي الوحيد موسى مصطفى موسى على 3.1 في المئة فقط من الأصوات، وفق الصحيفة.

وكان السيسي البالغ 63 عاما، قد انتخب لولاية أولى في 2014 بأغلبية 96.9 في المئة من أصوات المقترعين.

ومن المرتقب أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في الثامي من نيسان/أبريل.