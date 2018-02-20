مصر.. دعم الكهرباء 'صفر' في 2020

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر الثلاثاء إن دعم بلاده للطاقة سيتوقف في العام المالي 2020/2021، حسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وتبدأ السنة المالية في مصر أول تموز/يوليو وتنتهي في 30 حزيران/يونيو من كل عام.

وأفصح شاكر، خلال كلمة أمام أعضاء الغرفة الأميركية للتجارة بالقاهرة، أيضا عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء سيتم تطبيقها في تموز/يوليو المقبل.

وتعاني مصر ارتفاعا حادا في التضخم منذ تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

واتفقت الحكومة المصرية في الشهر ذاته مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه الصندوق يهدف لتخفيض الإنفاق على دعم الكهرباء والمحروقات.