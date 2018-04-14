قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، تمديد حالة الطوارئ في مصر لثلاثة أشهر اضافية.

ونص القرار الرئاسي على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة المصرية اتخاذ ما يلزم لمواجهة خطر الإرهاب، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد.

وتعيش مصر تحت حالة الطوارئ منذ نيسان/ أبريل 2017 بعد التفجيرات التي تعرضت لها كنيستان من قبل جماعات متشددة.

ويأتي قرار تمديد الطوارئ بالتزامن مع مقتل ثمانية من عناصر الجيش المصري و 14 متطرفا في هجوم بسيناء.

وقال الجيش المصري في بيان "تمكنت القوات المسلحة اليوم من إحباط عملية إرهابية كبرى" قتل على إثرها "جميع العناصر الإرهابية وعددهم 14 فردا" فيما لقي ثمانية من عناصر القوات المسلحة حتفهم وأصيب 15 آخرون بجروح.

وتشير إحصائيات الجيش إلى مقتل أكثر من مئة متشدد و22 جنديا على الأقل في عملية واسعة النطاق انطلقت في التاسع من شباط/فبراير.