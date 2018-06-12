مصر ترفع أسعار الكهرباء

قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر الثلاثاء إن مصر سترفع أسعار الكهرباء بمتوسط نحو 26 في المئة بداية من أول السنة المالية الجديدة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من تموز/يوليو.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي بالقاهرة أن متوسط زيادة تعريفة الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8 في المئة في السنة المالية المقبلة.

وزاد متوسط تعريفة الكهرباء في الجهد المنخفض الذي يستخدم في المنازل والمحلات التجارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بنحو 20.9 في المئة.

وتتطلع الحكومة لخفض الدعم الذي تستخدمه لإبقاء أسعار الطاقة للمستهلكين منخفضة في إطار جهود رامية لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيتم إلغاؤه تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022.