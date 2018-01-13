مصر.. إخلاء سبيل حبيب العادلي

أفاد مراسل قناة "الحرة" السبت بأن السلطات المصرية أخلت سبيل وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي تنفيذا لقرار محكمة النقض الذي ألغى حكما سابقا بحبسه في قضية فساد.

وأفادت صحف مصرية بأن العادلي غادر سجن طرة بالقاهرة السبت.

وكانت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها غير قابلة للطعن، قد أمرت الخميس الماضي بإلغاء حكم بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي بتهمة الاستيلاء على المال العام، وأمرت بإعادة محاكمته.

والعادلي هو أحد أهم رموز نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي أطيح به بعد احتجاجات بدأت في كانون الثاني/ يناير 2011.

وتولى العادلي وزارة الداخلية في الفترة الواقعة بين عامي 1997 و2011، وواجهت الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب انتهاكات.