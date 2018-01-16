ست نساء في الحكومة المصرية.. من هن؟

وصل عدد الوزيرات في الحكومة المصرية إلى ست بعد إضافة اسمين جديدين لتولي وزارتي الثقافة والسياحة من النساء في التغيير الوزاري الذي أعلن عنه مؤخرا في الحكومة التي يترأسها شريف اسماعيل.

وتم تعيين إيناس عبد الدايم لتتولى وزارة الثقافة ورانيا المشاط لتكون وزيرة للسياحة.

وبذلك انضمت عبد الدايم والمشاط إلى قائمة نسائية تضم أيضا وزيرة التضامن غادة والي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم.

إيناس عبد الدايم

أصبحت عبد الدايم، عازفة الفلوت الشهيرة، أول وزيرة للثقافة في تاريخ مصر.

عبد الدايم، التي تولت المنصب بدلا من حلمي النمنم، هي خريجة المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار)، وقد عينت معيدة فيه، ثم تولت رئاسته في الفترة من 2004 إلى 2010 واختيرت بعد ذلك نائبة لرئيس أكاديمية الفنون.

في 2012 اختيرت لتترأس لدار الأوبرا المصرية لتصبح ثاني امرأة تتولى المنصب.

حصلت على عدد من الجوائز من بينها جائزة الإبداع من أكاديمية الفنون المصرية، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون

رانيا المشاط

تولت المشاط، الحاصلة على الماجستير والدكتوراة في الاقتصاد من جامعة ميريلاند الأميركية، وزارة السياحة بدلا من يحيى راشد، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.

عملت سابقا مستشارة اقتصادية بصندوق النقد الدولي، ووكيلا لمحافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية، ولعبت من خلال المنصب الأخير دورا هاما في تحديث السياسة النقدية لمصر.

وكانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي المصري بين عامي 2011 و 2013.

غادة والي

تولت حقيبة التضامن الاجتماعي في 2014 ضمن وزارة إبراهيم محلب وظلت في منصبها حتى الآن. وقبل توليها هذا المنصب كانت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية.

والي، التي درست الآداب واللغات، لديها خبرة طويلة في مجال التنمية وعملت فيه مع عدد من منظمات المجتمع المدني والوزارات وسلطات التنمية المحلية والجهات المانحة.

تولت عدة مناصب من بينها مساعدة الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، وعملت مديرة لبرنامج هيئة "كير" الدولية في مصر، وشغلت منصب كبيرة موظفين وقائدة فريق القروض الصغيرة ببرنامج تنمية المجتمع.

سحر نصر

تولت وزارة التعاون الدولي في أيلول/سبتمبر 2015 وفي شباط/ فبراير 2017 حلفت اليمين الدستورية وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الوزاري الثاني لحكومة شريف إسماعيل. وفي آذار/مارس من العام ذاته كلفت مؤقتا بأعمال وزير قطاع الأعمال العام.

عملت أستاذة للاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة وتحاضر في عدد من الجماعات المصرية والأجنبية.

قدمت نصر أكثر من 60 بحثا وتقريرا في التنمية الاقتصادية والتمويل الدولي والقطاع الخاص والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وقامت بعد توليها الوزارة بالعمل على تعزيز علاقات مصر بالدول الأخرى خاصة دول الخليج والدول الإفريقية والأسيوية.

تولت من قبل منصب منسق اللجنة القومية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكانت عضوة في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ومن خلال عملها خبيرة اقتصادية في البنك الدولي تمكنت من توفير حوالي 4.3 مليارات دولار ضُخت في الاقتصاد المصري لخدمة مجالات الإصلاح الاقتصادي.

هالة السعيد

اختيرت السعيد، الحاصلة على الماجستير والدكتوراة في الاقتصاد من جامعة القاهرة، وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ضمن التعديل الوزاري في شباط/فبراير 2017.

هي أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وتولت هذا المنصب في الفترة من 2011 إلى 2016، وتولت أيضا منصب مساعد رئيس جامعة القاهرة لشؤون البحث العلمي والعلاقات الخارجية.

وتعد السعيد واحدة من الشخصيات المصرفية النسائية، إذ تولت منصب الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفي المصري.

نبيلة مكرم

السفيرة السابقة التي شغلت عدة مناصب دبلوماسية في دول من بينها إيطاليا والبرازيل والإمارات والولايات المتحدة، عينت على رأس الوزارة التي أعيدت مرة أخرى في 2015 بعد أن كانت جزءا من وزارة القوى العاملة.

عملت سابقا سكرتيرا ثانيا في القنصلية العامة المصرية في شيكاغو.

تقول صحف مصرية إنها لعبت دورا كبيرا في توطيد العلاقات المصرية الإماراتية عندما شاركت في احتفالية نظمتها القنصلية المصرية بدبي لتدشين المكتب السياحي المصري الذي تم نقله من إسطنبول إلى أبو ظبي.

ولفتت الأنظار أيضا بجولاتها المكثفة للخارج وحرصها على لقاء أعضاء الجاليات المصرية وحل مشاكلهم.