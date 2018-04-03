هل تتولى امرأة رئاسة الحكومة المقبلة في مصر؟

طالبت عضوة مجلس النواب المصري أنيسة حسونة باختيار امرأة لرئاسة الوزراء وسط تكهنات بإحداث تغييرات في الحكومة عقب فوز الرئيس عبد الفتاح االسيسي بولاية ثانية في منصبه.

وتتوقع حسونة أن احتمالية اختيار امرأة لمنصب رئيس الوزراء في مصر يفوق الـ 50 بالمئة.

وتقول البرلمانية في حديث لـ "موقع الحرة" الثلاثاء أن "المرأة المصرية تستحق ذلك ... المرأة المصرية أثبتت كفاءتها في ست وزارات قائمة ... هل هو منصب كبير على المرأة؟"

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وتشغل ست نساء مناصب وزارية في مصر، بينما تشغل امرأة واحدة منصب محافظ، وينص الدستور على أن النساء يجب أن يشغلن 25 في المئة من عدد أعضاء المجالس المحلية المقبلة.

وتضيف حسونة أن "الحديث الدائر حول رئيس الوزراء المقبل إما أنه سيكون رجل اقتصاد سينفذ خطة اقتصادية أو سيكون رئيس وزراء يتمتع بالحنكة السياسة لكي يتولى ملف الانفتاح السياسي أو رئيس وزراء قادر على تنفيذ الخطط الطموحة لإصلاح النظام البيروقراطي في مصر".

وتتابع البرلمانية المصرية "كلها مهام تستطيع المرأة تنفيذها بكفاءة".

وفاز السيسي الاثنين بولاية ثانية في منصبه بعد تحقيقه فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.

وتناقلت وسائل إعلام محلية تقارير حول تغيير مرتقب في الحكومة التي يرأسها شريف إسماعيل.

وكان الرئيس المصري كلف في تشرين الثاني/نوفمبر وزير الإسكان مصطفى مدبولي بتسيير أعمال الحكومة المصرية بشكل مؤقت في ظل تعرض إسماعيل لوعكة صحية استدعت سفره للخارج بغرض العلاج.