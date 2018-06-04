هذه التشكيلة النهائية للمنتخب المصري إلى كأس العالم

أعلن مدرب المنتخب المصري لكرة القدم هيكتور كوبر الاثنين تشكيلة منتخب الفراعنة التي ستشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر.

وضمت التشكيلة هداف الدوري الإنكليزي محمد صلاح رغم تعرضه لإصابة في الكتف مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وسط تكهنات حول موعد عودته.

وكان صلاح قد نشر الأحد صورة له على حسابه في تويتر وعلق تحتها بالقول "شعور جيد"، وهو يرفع ذراعه اليسرى التي تعرضت للإصابة.

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وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس مرمى: عصام الحضري، محمد الشناوي، شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد فتحي، أحمد المحمدي، عمر جابر، محمد عبد الشافي، أحمد حجازي، سعد سمير، علي جبر، أيمن أشرف، محمود حمدي.

الوسط: سام مرسي، محمود عبد الرازق المعروف بـ"شيكابالا"، عبد الله السعيد، محمد النني، طارق حامد، محمود حسن المعروف بـ"تريزيجيه"، رمضان صبحي، عمرو وردة.

الهجوم: محمد صلاح، مروان محسن، محمود عبد المنعم المعروف بـ"كهربا".

وتبدأ مصر مشوارها في المجموعة الأولى أمام أوروغواي يوم 15 حزيران/ يونيو الجاري قبل أن تواجه روسيا صاحبة الأرض، والسعودية.