مفتي مصر السابق: النبي لم يأمر بإعادة الخلافة

قال مفتي مصر السابق علي جمعة إن المسلمين عرفوا الخلافة على مر العصور، لكن مفهوم "الخلافة" في الإسلام لم تكن له ملامح واضحة.

وقال في حديث تلفزيوني الثلاثاء إن النبي محمد أشار إلى وجود "خليفة"، لكنه أوضح للمسلمين "عندما ينعدم وينقطع الخليفة ألا يحاولوا إظهار خليفة بعده".

ورد ذلك إلى أن "الأمة ستكون في حالة تشرذم وضعف لا يمكنها من إعادة الخلافة مرة أخرى... وإذا حاولت كما حاول تنظيم القاعدة وحزب التحرير والإخوان المسلمون وتنظيم داعش ذلك، ستكون ألعوبة في أيادي الآخرين".

وقال إن النبي محمد "لم يأمر بمحاولة الخلافة وإقامتها مرة أخرى، ولكن بأن نتوجه إليه ضارعين".

ورأى أن الجماعات المتطرفة تحاول التأثير على فهم العامة لمفهوم الخلافة.