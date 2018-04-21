إجراءات مصرية ضد ألعاب 'خطرة'

أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع التي تبث الألعاب الإلكترونية على شبكة الإنترنت ومنها ما يسمى بـ "الحوت الأزرق".

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن هذا القرار يأتي باعتبار أن تلك الألعاب ذات خطورة، كونها تستهدف صغار السن، "ويترتب على اتباع تعليماتها ومراحلها المختلفة، إيذاء الشخص لنفسه أو ذويه" بما قد يصل إلى "الانتحار وارتكاب جرائم القتل، وهو أمر يمس أمن وسلامة قطاع عريض من الأسر المصرية، ما يجعله أمرا متعلقا بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد".

وكلف النائب العام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموافاته بالمعلومات عن المواقع المحلية التي قد يكون لها اتصال بأي شكل من الأشكال بتلك المواقع الخارجية التي تبث هذه الألعاب وخاصة "الحوت الأزرق"، والعمل لدى مزودي الخدمات لحجب تلك المواقع الخارجية عن مصر.

وأهابت النيابة العامة في مصر بأولياء الأمور ملاحظة أولادهم وعدم تركهم منعزلين مع تلك الألعاب.

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