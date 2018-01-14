تعديل حكومي يطال أربع وزارات في مصر

وافق مجلس النواب المصري بالأغلبية الأحد على تعديل وزاري محدود في حكومة شريف إسماعيل، شمل وزارات التنمية المحلية وقطاع الأعمال والثقافة والسياحة.

وأفاد التلفزيون الرسمي باختيار اللواء أبو بكر الجندي الذي كان حتى الآن رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وزيرا للتنمية المحلية خلفا لهشام الشريف، بينما عين خالد محمد علي وزيرا لقطاع الأعمال خلفا لأشرف الشرقاوي.

واختيرت ايناس عبد الدايم التي كانت حتى الآن رئيسة دار الأوبرا المصرية، لشغل منصب وزيرة الثقافة بدلا من حلمي النمنم.

ووافق البرلمان على تعيين رانيا المشاط، وهي مستشارة اقتصادية في صندوق النقد الدولي، وزيرة للسياحة بدلا من يحيى راشد.

جدير بالذكر أن وزير الإسكان مصطفى مدبولي يتولى أعمال رئيس الحكومة بالنيابة منذ أن بدأ اسماعيل رحلة علاجية إلى ألمانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وعاد إسماعيل إلى القاهرة في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلا أنه لم يستأنف عمله حتى الآن.