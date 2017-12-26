مصر.. تنفيذ أحكام إعدام بحق 15 مدانا

أفادت مصادر أمنية بأن السلطات المصرية نفذت الثلاثاء أحكام إعدام بحق 15 مدانا في قضايا إرهاب وهجمات أودت بعناصر أمن في البلاد.

ونفذت الأحكام في سجني برج العرب ووادي النطرون، حيث كان هؤلاء منذ إدانتهم بالتورط والمشاركة في هجمات على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء.

ويأتي تنفيذ هذه الأحكام بعد أسبوع من هجوم بصاروخ شنه داعش على مروحية تابعة للجيش في مطار العريش بشمال سيناء أثناء قيام وزيري الدفاع والخارجية بزيارة إلى المنطقة. ولم يصب أي من الوزيرين بأذى، لكن ضابط جيش من العاملين مع وزير الدفاع وقائد المروحية قتلا جراء الهجوم.

وقضى مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات تبنى معظمها الفرع المصري لداعش في شمال سيناء عقب إطاحة محمد مرسي في صيف 2013.