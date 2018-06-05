مجهولون يعتدون على إفطار حركة مصرية معارضة

اعتدى مجهولون الثلاثاء على معارضين مصريين خلال إفطار أقامته "الحركة المدنية الديموقراطية" في محافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة، حسبما نقل مراسل "الحرة".

واقتحم المعتدون حفل الإفطار الذي أقيم في النادي السويسري بمنقطة الكيت كات وأحدثوا تلفيات به وفق ما أفاد به مشاركون في الإفطار.

وقال رئيس حزب الدستور السابق خالد داوود عبر "تويتر" إن المهاجمين قاموا بتحطيم الطاولات واعتدوا على الحاضرين مرددين سبابا وهتافات معادية لهم.

ونشر الناشط الحقوقي محمد زارع صورا للمكان بعد الاقتحام:

وتعرض رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي لإصابة في الرأس جراء الاعتداء.

ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "انتهاك الحريات وإسكات المعارضين"، بينما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات.

وألقت السلطات المصرية مؤخرا القبض على عدد من الناشطين من بينهم المدون البارز وائل عباس والناشط حازم عبد العظيم والقيادي بـ"الاشتراكيون الثوريون" هيثم محمدين والناشط شادي الغزالي حرب والمدون الساخر شادي أبو زيد والناشطة بحركة "6 أبريل" أمل فتحي.