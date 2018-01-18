مصر.. تعيين رئيس مؤقت لجهاز المخابرات العامة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتكليف مدير مكتبه عباس كامل بإدارة جهاز المخابرات العامة في البلاد لحين تعيين رئيس جديد للجهاز، حسب وسائل إعلام حكومية.

ولم يفصح التلفزيون المصري أو الصحف والمواقع الإخبارية التي نقلت الخبر عن تفاصيل أخرى وراء تعيين كامل أو أسباب رحيل خلفه عن المنصب.

وكانت تقارير إعلامية عربية أفادت بإقالة الرئيس السابق للجهاز خالد فوزي الأربعاء.

وشغل كامل منصب مدير مكتب السيسي عندما كان وزيرا للدفاع في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي الذي أعلن الجيش عزله في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وشغل كامل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية منذ انتخاب السيسي رئيسا عام 2014.