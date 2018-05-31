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ليفربول يصدر توضيحا بشأن إصابة محمد صلاح

النجم المصري محمد صلاح لحظات بعد الإصابة في مباراة ليفربول وريال مدريد

قال نادي ليفربول الإنكليزي إن مهاجمه المصري محمد صلاح يمكن أن يشارك في نهائيات كأس العالم في روسيا التي تنطلق في 14 حزيران/يونيو المقبل.

وذكر النادي على موقعه أن الاتحاد المصري لكرة القدم "يأمل ألا تستغرق مدة تعافي صلاح من إصابته أكثر من ثلاثة أسابيع".

وأشار النادي إلى أن "الاتحاد المصري لكرة القدم أكد أن صلاح سيلعب في كأس العالم".

وتعرض صلاح (25 عاما) لإصابة في الكتف خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الإسباني السبت الماضي، ما أثار مخاوف من غيابه عن منتخب بلاده في مونديال روسيا.

وخرج اللاعب المصري من أرض الملعب الأولمبي في كييف متألما وباكيا بعد سقوطه أرضا وإصابته إثر احتكاك مع قائد ريال سيرجيو راموس.

وتلعب مصر ضد أوروغواي في مباراتها الأولى في نهائيات كأس العالم في 15 حزيران/ يونيو المقبل.

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