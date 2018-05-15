المتحف المصري يبحث عن تمثال ذهبي مفقود

قررت السلطات المصرية إحالة مسؤولة في المتحف المصري للمحاكمة العاجلة بعد فقدان تمثال ذهبي بالمتحف.

وذكرت صحيفة الأهرام الثلاثاء أن النيابة الإدارية حققت مع المتهمة، وهي رئيسة القسم الخامس في المتحف المصري بالمجلس الأعلى للآثار، بعد تلقيها بلاغا بفقدان قطعة أثرية تزن 22 غراما من الذهب الخالص كانت في المتحف.

وقالت المتهمة للنيابة إن القطعة قد تكون فقدت خلال حالة الانفلات الأمني التي واكبت احتجاجات عام 2011، من دون أن تقدم مبررا عن عدم إبلاغها بذلك في حينه.

وانتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالة المسؤولة للمحاكمة العاجلة.