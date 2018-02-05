'الكتاب السحري'.. محاولة مصرية لتشجيع الأطفال على القراءة

في محاولة منه لجعل العملية التعليمية أكثر امتاعا وجذبا للطفل، خلق مهندس مصري عالما سحريا من حيوانات متحركة وأمطار متساقطة بهدف جذب الأطفال للكتاب الورقي.

المهندس أحمد عبد الحميد تواجد في معرض القاهرة الدولي إلى جوار نسخ من كتاب رسوم متحركة من تصميمه.

ويقول عبد الحميد لـ "الحرة" إن التقنية التي يستخدمها "مطبقة في أميركا منذ فترة، أعجبت بها وأردت تطبيقها في مجال التعليم في مصر".

ويضيف "أحسست أنها ستكون مفيدة جدا للطفل المصري وستجعله يحب الكتاب الورقي أكثر".

ويخطط عبد الحميد لإنتاج كتب متحركة من تصميمه تتضمن الحرف العربي وتشرح أعضاء الجسم وحيوانات الغابة والعلوم المبسطة للأطفال.

وترى مدرسة العلوم مروة سيد إن هذه التقنية البسيطة "تستخدم حواس كثيرة لإيصال المعلومة مما يثبتها أكثر (في ذهن الطفل)"، حسب ما تقول لـ "الحرة".

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