الآثار المصرية: نعمل على إعادة 'التابوت الفرعوني' من الكويت

قال مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية شعبان عبد الجواد الأحد إن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على استعادة غطاء تابوت يشتبه في كونه أثريا تم تهريبه عبر مطار القاهرة وضبطه في الكويت مطلع الشهر الجاري.

وأوضح عبد الجواد أن "الحادثة يتم التحقيق فيها من قبل الأجهزة الرقابية والأمنية، وسيتم الكشف عن المتسبب فيها خلال وقت قصير".

"الجمارك الكويتية" تضبط تمثال يشتبه انه فرعوني ضبط في تجويف "قنفة"

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ㅤ ㅤ ㅤ #جمارك_الكويت

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ㅤ ㅤ ㅤ pic.twitter.com/KkqwodDknQ — جمارك الكويت (@customsgovkw) March 2, 2018

وأضاف أن الوزارة ستفحص الغطاء حال عودته للتأكد من أثريته.

وقال المسؤول بوزارة الآثار المصرية إن القطعة المشتبه في أثريتها والتي ضبطتها سلطات الجمارك الكويتية داخل أريكة "لم تعرض على مندوب الآثار بمطار القاهرة" أي أنها تجاوزت نقاط الفحص الأمني دون اشتباه.