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مصر

الآثار المصرية: نعمل على إعادة 'التابوت الفرعوني' من الكويت

صورة مقتطعة من فيديو نشرته الإدارة العامة للجمارك بالكويت

قال مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية شعبان عبد الجواد الأحد إن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على استعادة غطاء تابوت يشتبه في كونه أثريا تم تهريبه عبر مطار القاهرة وضبطه في الكويت مطلع الشهر الجاري.

وأوضح عبد الجواد أن "الحادثة يتم التحقيق فيها من قبل الأجهزة الرقابية والأمنية، وسيتم الكشف عن المتسبب فيها خلال وقت قصير".

وأضاف أن الوزارة ستفحص الغطاء حال عودته للتأكد من أثريته.

وقال المسؤول بوزارة الآثار المصرية إن القطعة المشتبه في أثريتها والتي ضبطتها سلطات الجمارك الكويتية داخل أريكة "لم تعرض على مندوب الآثار بمطار القاهرة" أي أنها تجاوزت نقاط الفحص الأمني دون اشتباه.

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