أحكام بالسجن لـ65 شخصا في جماعة الإخوان المسلمين

أصدرت محكمة مصرية السبت أحكاما بالسجن لـ65 شخصا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين "لقيامهم بالتجمهر والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة وترويع المواطنين وتعطيل الحركة المرورية" حسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقالت الوكالة إن محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية عاقبت 44 منهم بالسجن لمدة 10 سنوات و21 بالسجن لسنتين.

وأضافت أنها أمرت أيضا ببراءة ثمانية آخرين من التهم المنسوبة إليهم.

وقالت الوكالة إن الأجهزة الأمنية كانت ألقت القبض على 73 شخصا في مركز أبو حماد بالشرقية "لقيامهم بالتجمهر وحيازتهم منشورات تحريضية ضد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة وإثارة العنف وترويع المواطنين".

يذكر أن وزارة الداخلية المصرية كانت قد أعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي مقتل تسعة مسلحين في اشتباكات مع قوات الأمن بالشرقية.

وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين بممارسة العنف وأعلنت حظرها رسميا.