كشف أثري هام بجنوب مصر

أعلن وزير الآثار خالد العناني العثور على مقابر فرعونية في مدينة ملوي بمحافظة المنيا بجنوب البلاد.

وقالت الوزارة إنها عثرت على ثماني مقابر تمثل بداية كشف عن جبانة جديدة ترجع إلى نهاية العصور المصرية القديمة وبداية عصر البطالمة.

ويقع الكشف الجديد في منطقة آثار الغريفة الواقعة على بعد ستة كيلومترات شمال منطقة آثار تونا الجبل.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الوزير قوله إن هذا الكشف يصنف من "الاكتشافات الأثرية المهمة" ويفسر كثيرا من الأمور المتعلقة بحياة الفراعنة.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل فرج الجهمى القول إن الكشف يضم عددا من المقتنيات ومومياوات وتابوتا حجريا.