هل يحاكم المصري إذا تزوج من دون علم زوجته؟

أثار مشروع قانون في البرلمان المصري يقضي بحبس الزوج إذا تزوج من أخرى دون علم زوجته الجدل بين القانونيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النائبة في مجلس النواب سولاف درويش في تصريحات تلفزيونية حول ملامح مشروع قانون "حبس الرجل الذي يتزوج بأخرى دون علم زوجته" إن هناك متغيرات كثيرة حدثت خلال السنوات السابقة تستدعي إقراره، وقالت إن قانون الأحوال الشخصية لم يعدل منذ 33 عاما.

وأكدت أن المشروع لا يجرم تعدد الزوجات، وإنما الزواج من امرأة أخرى دون إخبار الزوجة.

وقالت إن النبي محمد طلب من أحد صحابته أن يخبر زوجته قبل زواجه من امرأة أخرى.

وأشارت صحف مصرية إلى أن العقوبة التي تنتظر الزوج المخالف في حال تم إقرار القانون هي الحبس ستة أشهر.

وتباينت الآراء حول هذا المقترح على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد يرى أنه ينصف المرأة ومعارض يعتبر أنه ليس من سلطة أحد التدخل في زواج الرجل بأخرى.

وأدى هذا الجدل إلى مشادة كلامية بين مقدم برنامج "توك شو" وضيفته:

وأدى أيضا إلى انسحاب كاتبة، كانت ضيفة برنامج آخر، بعد مشادة مع محام يعارض المشروع:



