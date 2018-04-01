بسبب عنوان.. فرض غرامة على صحيفة مصرية

فرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأحد غرامة قيمتها 150 ألف جنيه مصري (8527.5 دولارا) على صحيفة محلية، ودعت إلى إجراء تحقيق بشأن تقرير نشر على صفحتها الأولى ذكر عنوانه أن الدولة حشدت الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ودعا المجلس إلى إجراء تحقيق مع رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم وأحد محرري الصحيفة، وطالب بأن تصدر الصحيفة اليومية اعتذارا للهيئة الوطنية للانتخابات.

وانتقدت وسائل الإعلام الموالية للحكومة والهيئات التنظيمية التابعة للدولة إلى حد كبير تغطية وسائل الإعلام الأجنبية للانتخابات.

وحجبت السلطات المصرية منذ 2017 حوالي 500 موقع إلكتروني بما في ذلك المواقع التابعة لوسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوقية.