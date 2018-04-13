مصر.. التحقيق مع تسعة صحافيين بسبب انتخابات الرئاسة

قال السكرتير العام لنقابة الصحافيين المصرية حاتم زكريا الخميس إن نيابة أمن الدولة العليا استدعت رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" السابق محمد السيد صالح وثمانية من صحافييها للتحقيق معهم بعد تغطية الصحيفة، التي انتقدها مسؤولون حكوميون، لانتخابات الرئاسة.

وأضاف زكريا في تصريحات لوكالة رويترز أن الصحافيين التسعة سيمثلون للتحقيق الخميس المقبل مشددا على أن النقابة ستدعمهم خلال مختلف مراحل التحقيق.

وتابع قائلا: "يبدو أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت ضدهم بلاغا للنيابة".

ونشرت الصحيفة عنوانا رئيسيا في صفحتها الأولى يوم 29 آذار/مارس يقول "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات" التي أجريت في داخل البلاد أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

وفاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية أمام رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وبسبب تغطية المصري اليوم للانتخابات، فرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غرامة على الصحيفة بقيمة 150 ألف جنيه (8400 دولار).

وبعد أيام أقالت إدارة الصحيفة صالح دون إبداء سبب وقالت إنه سيظل من كتاب الرأي الرئيسيين فيها.