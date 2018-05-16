مصر.. عفو رئاسي عن سجناء رأي

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء عفوا عن أكثر من 330 شابا أوقفوا اثناء تظاهرات معارضة لحكومته، وذلك عشية شهر رمضان الموافق الخميس في مصر.

وقال السيسي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للشباب في القاهرة "أرجو وزير الداخلية أن يكون هؤلاء الشباب متواجدين لتناول السحور اليوم في بيوتهم"، في إشارة لإخلاء سبيلهم وعودتهم لأسرهم قبل أول يوم صيام.

وذكرت صحيفة أخبار اليوم الحكومية على موقعها الالكتروني أن "332 شابا من المحبوسين" سيستفيدون من العفو الرئاسي.

وقالت نقلا عن مصادر لم تسمها إن لائحة العفو تتضمن الناشطين "اندرو ناصف صليب من حزب العيش والحريّة (اليساري) وإسلام فؤاد قاسم من حزب الدستور (الليبرالي) والمتهمين في قضايا تظاهر".

وأوضح السيسي أن قراره يستند إلى لائحة تقدمها لجنة رئاسية للسجناء السياسيين، كان شكّلها بنفسه إثر تعهده بمراجعة ملفات المعتقلين الشباب عام 2015.

ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان السيسي الذي اعيد انتخابه بأكثر من 97% من الاصوات في مطلع نيسان/ابريل الماضي، بانتهاك الحريات وإسكات المعارضين. وصدرت أحكام بالسجن على آلاف الشباب في مصر من مختلف الأطياف السياسية خلال السنوات القليلة الفائتة.

وخلال الأسابيع الماضية، أوقفت السلطات المصرية متظاهرين معارضين لرفع أسعار تذاكر المترو، ومعارضين ناقدين على مواقع التواصل الاجتماعي، وناشطا ينشر فيديوهات ساخرة وناشطة انتقدت التحرش الجنسي بحقها في مصرف حكومي.