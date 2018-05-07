مصر.. اعتقال مدون والإفراج عن آخر

ألقت السلطات المصرية القبض على المدون الناشط في نشر الفيديوهات الساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي شادي أبو زيد من منزله الأحد ونقل مساء الاثنين إلى مقر نيابة أمن الدولة بشرق القاهرة، حسب ما أفادت به أسرته.

وقالت رولا أبو زيد شقيقة الناشط لوكالة الصحافة الفرنسية إن المحامين أبلغوا الأسرة أن "شادي ظهر الآن في مقر نيابة أمن الدولة في شرق القاهرة حيث سيتم التحقيق معه".

وكان أبو زيد صاحب قناة "المحتوى الغني" على يوتيوب، يعمل ضمن فريق البرنامج التليفزيوني الساخر "أبلة فاهيتا" والذي سبق وأوقفته السلطات.

وفي 2016 أثار أبو زيد جدلا واسعا عندما نشر فيديو في ذكرى عيد الشرطة وهو يحتفل مع رجال الأمن في ميدان التحرير بإهدائهم بالونات كانت في الحقيقة واقيات ذكرية.

الإفراج عن شريف جابر

من جهة أخرى، أفرجت السلطات المصرية عن المدون شريف جابر بعد أيام على اعتقاله.

وأوقفت الشرطة الأسبوع الماضي جابر الذي سبق أن قبضت عليه في 2013 بتهمة "الدعوة إلى الإلحاد وازدراء الأديان وتهديد الأمن القومي".

وكتب جابر على حسابه في فيسبوك الاثنين إنه سيتحدث عن تفاصيل اعتقاله في وقت لاحق، متعهدا بأن "الفيديوهات ستستمر. التوعية ستستمر. النقد سيستمر. التعبير عن الرأي بحرية سيستمر".

وكتب جابر على تويتر في نيسان/أبريل قائلا إن "بعض المحامين المسلمين" تقدموا بشكوى ضده أمام النيابة العامة.