محكمة مصرية تسجن 13 شرطيا

عاقبت محكمة جنايات القاهرة السبت 13 شرطيا بالحبس بين ثلاث وخمس سنوات لإدانتهم بتهم التجمهر وتعطيل سير العمل واحتجاز ضابط.

وقضت المحكمة بسجن 11 متهما حضوريا ثلاث سنوات، وعاقبت اثنين غيابيا بالسجن خمس سنوات ومنعتهما من التصرف في أموالهما.

ويحمل غالبية المدانين رتبة أمين شرطة وهي أقل من رتبة الضابط، والباقون أفراد شرطة.

وكان المدانون، وهم من قوة الشرطة بمحافظة الشرقية، نظموا خلال عامي 2015 و2016 وقفات احتجاجية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل واحتجزوا ضابطا عدة ساعات بقسم شرطة في مدينة الزقازيق قالوا إنه أساء معاملة أحد أفراد الشرطة.