مصر.. حبس شرطيين بتهمة قتل 'عفروتو'

قررت نيابة جنوب القاهرة الاثنين حبس شرطيين مدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات معهما في واقعة مقتل مواطن بعد احتجازه داخل مركز للشرطة.

ووجهت النيابة تهم القتل العمد واستعمال القسوة لمعاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وكان المواطن الشاب الذي يعرف بـ "محمد عفروتو" قد أوقف صباح الجمعة بتهمة الاتجار المخدرات قبل أن يقضي داخل قسم الشرطة مما أثار احتجاجات غاضبة من أصدقاء وأهالي المحتجز الذين اتهموا الشرطة بالتسبب في موته.

وكانت النيابة أمرت في وقت سابق بحبس 43 من أقارب وأصدقاء "عفروتو" مدة أربعة أيام بتهم التجمهر أمام قسم شرطة المقطم وإثارة الشغب ومحاولة اقتحام القسم احتجاجا على وفاته، حسبما نقلت صحف مصرية.