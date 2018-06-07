مصر.. السيسي يكلف مدبولي برئاسة الحكومة

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس وزير الإسكان مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها الثلاثاء، حسب ما أفادت به صحيفة الأهرام الحكومية.

وكان مدبولي قد تولى في تشرين الأول/نوفمبر الماضي رئاسة الحكومة بصفة مؤقتة، بسبب سفر إسماعيل في رحلة علاجية خارجية وقتئذ.

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وسيصبح مدبولي (52 عاما) ثالث رئيس للوزراء في عهد السيسي، الذي بدأ مطلع الأسبوع ولايته الرئاسية الثانية.

وكان مدبولي قد تولى منصبه وزيرا للإسكان منذ شباط/فبراير 2014، وهو حاصل على درجة الدكتوراة في الهندسة المعمارية من جامعة القاهرة في 1997.