خطوط هاتفية في مصر للإبلاغ عن 'الأخبار الكاذبة'

قالت النيابة العامة المصرية الإثنين إنها خصصت خطوطا هاتفية لتلقي بلاغات على خدمة الواتساب أو الرسائل القصيرة بشأن أي "أخبار كاذبة وشائعات" تلحق الضرر بالمواطنين أو بأمن البلاد، حسب بيان رسمي.

وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة أن بلاغات المواطنين يجب أن تشمل اسم المبلغ وبياناته الشخصية.

وأوضحت النيابة أن هذا القرار يأتي في إطار "ضبط ما ينشر ويبث في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار متعمد كذبها وشائعات الغرض منها المساس بأمن البلاد".

وكان النائب العام نبيل صادق أمر نهاية شباط/فبراير المحامين العامين ورؤساء النيابة بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ إجراءات جنائية ضدها إذا قامت ببث "أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة".

وتضع السلطات المصرية أنشطة الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تحت المجهر قبل قرابة أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة من 26 إلى 28 آذار/مارس الجاري.

وحلت مصر في المرتبة الـ 161 (من 180 دولة) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال 2017 والذي أعدته منظمة "مراسلون بلا حدود".