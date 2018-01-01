مصر.. توجيه بمتابعة 'أي سلوك متطرف' للمعلمين

وجهت وزارة التربية والتعليم المصرية مدراء المدارس الحكومية والأهلية بمتابعة "أي سلوك متطرف لأي معلم أو معلمة بالمدرسة".

وحسب مستند تناقلته وسائل إعلام مصرية، طالبت الوزارة مدراء الإدارات التعليمية في كافة المحافظات بـ"اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحيلولة دون التأثير السلبي على الطلبة أو تزويدهم بمعلومات مغلوطة، أو قيم هدامة، أو فكر متطرف".

ولم توضح الوزارة آليات أو معايير تحديد "السلوك المتطرف"، أو الإجراءات التي ستتخذ في حالة الإبلاغ عن مثل هذا السلوك لكنها حثت مدراء المدارس على "التنسيق مع جهات الأمن إذا تطلب الأمر".