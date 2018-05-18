قرار مصري استثنائي بشأن معبر رفح

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فتح معبر رفح البري استثنائيا طوال شهر رمضان بين مصر وقطاع غزة.

وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تفتح فيها مصر المعبر لمدة شهر كامل.

وقال السيسي على صفحته على فيسبوك إن هذا القرار اتخذ "لتخفيف الأعباء" عن أهالي غزة، حيث قضى أكثر من 60 شخصا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات عند الجدار الأمني. وتقول إسرائيل إن بعضا من هؤلاء أطلقوا زجاجات حارقة على الجنود وحاولوا اختراق الجدار.

وتغلق مصر المعبر، وهو المنفذ الوحيد الذي لا يمر عبر إسرائيل لسكان القطاع والبالغ عددهم نحو مليوني نسمة، منذ عدة سنوات، وتفتحه استثنائيا للحالات الانسانية على فترات متباعدة، فيما تفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ 10 سنوات.

ويأتي القرار بعد ساعات من اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الذين طالبوا بـ"فتح تحقيق دولي في أحداث غزة".