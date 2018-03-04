البرلمان المصري يوافق على دخول القطاع الخاص مجال السكك الحديدية

وافق مجلس النواب المصري الأحد على مشروع قانون يسمح بإدخال القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات السكك الحديدية، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

ويجيز مشروع القانون، المقدم من الحكومة، لهيئة السكك الحديدية منح "التزامات المرافق العامة للمستثمرين ... لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية".

وقال مقرر لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان عماد محروس إن مشروع القانون استهدف "تحقيق المعادلة الصعبة التي تضمن إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة".

وكان 20 شخص لقوا مصرعهم في تصادم قطاري بضائع وركاب في محافظة البحيرة شمال مصر الأربعاء.

وجاء ذلك الحادث بعد نحو ستة أشهر من حادث تصادم آخر لقي فيه 41 شخصا مصرعهم بالإسكندرية، وسط مطالبات برلمانية بإصلاحات في هيئة السكك الحديدية المصرية.