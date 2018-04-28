مصر.. إيقاف مسؤولين عن 'تراكم الأمطار'

أوقفت هيئة الرقابة الإدارية المصرية السبت عددا من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة على خلفية "أزمة تراكم مياه الأمطار" في القاهرة الكبرى الأسبوع الماضي، حسب بيان للهيئة.

وقال البيان إن "وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق ... وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحي بالقاهرة بالمخالفة" شكل "جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعى المساءلة القانونية".

وأحالت الهيئة وقائع الأزمة إلى النائب العام للتحقيق فيها، ملقية اللوم في بيانها على رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى واللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة ومدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائري.

وشهدت العاصمة المصرية الثلاثاء هطول أمطار غزيرة بمناسيب غير معتادة ما أدى إلى غرق عدد من الشوارع الرئيسية والطرق الخارجية وإلحاق أضرار بالمواطنين.