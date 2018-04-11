مصر وروسيا تستأنفان الرحلات الجوية بينهما

تستأنف مصر وروسيا الأربعاء الرحلات الجوية المباشرة بينهما برحلة من موسكو إلى القاهرة، بعد تعليق حركة الملاحة الجوية بينهما إثر تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء عام 2015.

وستقلع رحلة لشركة أيروفلوت من مطار موسكو شيريميتييفو لتكون خطوة أولى قبل استئناف الملاحة الجوية بين البلدين، وفي المقابل من المقرر أن تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها بين العاصمتين الخميس.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية بين روسيا ومصر إثر اعتداء تبناه تنظيم داعش استهدف في تشرين الأول/أكتوبر 2015 طائرة إيرباص تابعة لشركة روسية عقب إقلاعها من شرم الشيخ ما أدى إلى مقتل 224 شخصا.