مصر.. التحقيق مع نجل سامي عنان

قررت الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري إيقاف سمير سامي عنان نجل رئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان عن العمل وإحالته للتحقيق، حسب وسائل إعلام مصرية الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مدير الإعلام بالأكاديمية معتز خميس قوله إن التحقيق يتم مع سمير بسبب ما هو منسوب إليه من قيامه بنشر بعض ‏الآراء والتعليقات على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به.‏

ويعمل سمير في إدارة الشؤون العربية بالأكاديمية التابعة لجامعة الدول العربية.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على سامي عنان بتهمة "مخالفة القانون" وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق بينها "التزوير" في أوراق رسمية، عندما أعلن ترشحه للرئاسة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية