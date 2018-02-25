رئيس أركان الجيش المصري يطلب مد مهلة 'تطهير سيناء'

طلب رئيس أركان الجيش المصري محمد فريد حجازي الأحد من الرئيس عبد الفتاح السيسي مد مهلة وضعها الأخير في تشرين الثاني/نوفمبر لفرض الأمن في محافظة شمال سيناء، حسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وقال حجازي خلال زيارة السيسي لمقر القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة، إن "القوات المسلحة اكتشفت إعداد العناصر الإرهابية لتجهيزات هندسية ... في مناطق انتشارها بسيناء، وكذلك انتشار العناصر الإرهابية وسط التجمعات السكنية".

وأضاف "نستأذن سيادتك أن تمتد العملية لأكثر من ذلك (ثلاثة أشهر) كي نطمئنك بأن سيناء تطهرت".

وكان السيسي وضع هذه المهلة عقب هجوم مسلح استهدف مسجدا بمدينة العريش في شمال سيناء وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

ويشن الجيش المصري عملية عسكرية في شمال ووسط سيناء منذ التاسع من الشهر الجاري يستهدف فيها مسلحين متشددين ينشطون في شبه جزيرة سيناء.

وتخوض قوات الأمن المصرية وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة منذ 2013 ضد مجموعات متشددة.