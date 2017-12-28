مصر.. مقتل اثنين في هجوم بسيناء

أفادت مصادر أمنية بأن متشددين قتلوا شرطيا ومدنيا وأصابوا بضعة أشخاص آخرين الخميس في هجوم على قوة تأمين فرع بنك بوسط مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء بمصر.

وأضافت المصادر أن المتشددين أطلقوا قذيفة آر.بي.جي على القوة ثم أطلقوا عليها الرصاص وردت القوة عليهم بإطلاق النار لكنهم لاذوا بالفرار.

وأعلنت الداخلية المصرية الأحد مقتل تسعة مسلحين في اشتباكات مع قوات الأمن في محافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على فيسبوك إن مداهمة المزرعة التي كان يقيم فيها المسلحون جاءت إثر ورود معلومات حول تورطهم في هجمات ضد الشرطة في محافظة شمال سيناء، وتخطيطهم لـ"عمليات عدائية تجاه المنشآت الهامة والحيوية".

المصدر: رويترز