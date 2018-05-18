الأمن المصري يعتقل الناشط هيثم محمدين

اعتقلت قوات الأمن المصرية مساء الخميس المحامي هيثم محمدين القيادي بـ"الاشتراكيون الثوريون"، حسب صفحة الحركة على فيسبوك.

ومحمدين ناشط يدافع عن حقوق العمال، وكان ضمن نشطاء انتفاضة 25 يناير 2011 ومن المعارضين لحكم الرئيس السابق محمد مرسي.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت محمدين أيضا في نيسان/ أبريل 2016 على خلفية الاحتجاج على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، واتهمته النيابة حينها بالتحريض على التظاهر والانضمام لجماعة إرهابية، لكن أخلي سبيله لاحقا.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن مكان احتجاز محمدين غير معلوم حتى الآن.

وخلال الأيام القليلة الماضية، قررت نيابة أمن الدولة حبس الناشط شادي الغزالي حرب 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

وجددت نيابة أمن الدولة اﻷربعاء حبس المدون الساخر والمعد السابق لبرنامج "أبله فاهيتا" شادي أبو زيد بنفس الاتهامات "الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن في المؤتمر الخامس للشباب الأربعاء عفو رئاسيا شمل 330 شابا بمناسبة رمضان.