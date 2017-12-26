الإسلاموية الاجتماعية في مصر

بقلم نيرڤانا محمود/

قبل أيام، أحيل إلى الأزهر فيلم مرشح للأوسكار، وهاجم حشد من المصلين المسلمين كنيسة، وتعرضت ممثلة لإهانات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقات لها حول أصوات المؤذنين. قد لا يبدو أن هناك رابطا بين الحوادث الثلاث والتي وقعت في مصر على مدى أسابيع، لكنها مترابطة، فهي نتيجة مقلقة لحركة الإسلام الاجتماعي التي انتشرت في مصر ويزداد غليانها بمرور الوقت.

أمر النائب العام المصري بالتحقيق بشأن فيلم عمرو سلامة الأخير "الشيخ جاكسون"، بعد أن تقدم "مواطن"، وهو محام في محافظة الجيزة، بشكوى متهما الفيلم ومخرجه بـ"ازدراء الأديان". اعتُمدت الدعوى على الرغم من أن هيئة الرقابة المصرية كانت قد سمحت بعرض الفيلم. بدلا من رفض الدعوى واعتبارها كلاما فارغا وصرف المدعي لتضييعه وقتا ثمينا للنظام القضائي المصري، اختار النائب العام أن يحقق مع مخرج الفيلم عمرو سلامة، ويحيل العمل إلى الأزهر ليدلي بقرار في هذه الاتهامات. وعندما دافع الناقد السينمائي طارق الشناوي عن العمل، رد العديد من مستخدمي فيسبوك بإهانات وردود بذيئة ضده، وضد العمل، وضد الفن بصفة عامة.

بعد بضعة أيام، وعلى بعد 100 كيلومتر خارج القاهرة، تجمع مئات الأشخاص خارج كنيسة في مركز أطفيح في محافظة الجيزة، ورددوا شعارات عدائية وطالبوا بهدم الكنيسة. وزُعم أن التحريض ضد الكنيسة تم التخطيط له عبر حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يقودها بعض الشبان الغاضبين إثر شائعات حول تعليق "جرس" على مبنى الكنيسة. كانت هذه الشائعات كفيلة بنشر الغضب وشن هجوم على الكنيسة أدى إلى إصابة أربعة أشخاص وتدمير ممتلكات وقطع أثرية فيها قبل أن تأتي قوات الأمن وتسيطر على الوضع. هذه الهجمات ضد المسيحيين لا تشنها جماعات إرهابية، بل هي في الحقيقة مظهر من مظاهر عداء اجتماعي أوسع ضد الأقليات.

في الحادثة الثالثة، تعرضت الممثلة شيرين رضا لهجوم بعد أن أعربت في مقابلة تلفزيونية عن استيائها من الأصوات المزعجة المرتفعة لبعض المؤذنين في مساجد القاهرة. نشرت المقابلة على فيسبوك وجمعت أكثر من 21 ألف تعليق موجهة ضدها بوابل من إهانات مقذعة واتهامات بازدراء الأديان. هذه التعليقات جعلت الفرق بين ما هو مقدس في الإسلام مثل الدعوة إلى الصلاة، وما هو غير مقدس مثل أصوات الذين يدعون إلى الصلاة، غير واضح. أصبحت الإساءة المزرية مقبولة اجتماعيا طالما يتم استخدامهما باسم الدفاع عن شيء مقدس.

هذه الأحداث الثلاثة، على الرغم من اختلافها في المحتوى والأهمية، تشترك بالسبب الرئيسي ذاته: الإسلام الاجتماعي. على مر عقود، خلص الإسلاميون إلى أن السيطرة السياسية تتطلب خلق مناخ اجتماعي موات يؤيد أفكارهم. ولذلك، ركزوا بقوة على نشر مذهب اجتماعي يشجع القمع الديني، والعدائية تجاه أي شخص يعارض أجندتهم، وبالأخص من المسيحيين والليبراليين والفنانين.

عزز هذا المعتقد الإسلاموي تنافسا شاقا بين عدة جماعات إسلاموية غير رسمية، مثل الإخوان المسلمين والسلفيين، بالإضافة إلى مؤسسات رسمية كالأزهر، حول من هو حامي حمى العقيدة. وخلقت تلك المزايدة مناخا امتد نفوذه إلى تحديد الأمور المحظورة اجتماعيا وانكماش ما هو مقبول ومسموح به. أمور مثل وضع جرس افتراضي على مبنى كنيسة، وتقديم شيخ في فيلم خيالي كما فعل "الشيخ جاكسون"، وانتقاد أصوات مزعجة اعتادت على الدعوة إلى الصلاة، أصبحت ذنوبا كبيرة وإساءة للإسلام.

امتدت قدسية الدين لتشمل أي شخص يتحدث عن الدين، أو يشعر بالإهانة باسم الدين. هذا النوع من الولاء يدعم أيضا أي شخص يهاجم الآخرين بدعوى الدفاع عن الدين. حتى في الحالات التي تبدو غير مبررة، يحول هذا الغضب الحاد أصحابه إلى أبطال، وهي الطريقة ذاتها التي ينظر بها كثيرون إلى المحامي الذي رفع دعوى ضد "الشيخ جاكسون".

حول الإسلام الاجتماعي المشهد الديني المصري الذي عرف عنه التسامح، إلى أخطبوط جامح بأذرع تنز سما يشل العقول ويمنع التفكير العقلاني. النتيجة لا عقلانية اجتماعية غاضبة تخلق الخوف من الأقليات، وتفشل في رؤية سياق في مشهد سينمائي متخيل، أو تقود نوبة غضب ضد رأي يقول إن أصوات بعض المؤذنين ليست سارة للآذان.

الإسلام الاجتماعي هو قاتل مصر الصامت. إنه يكدس الخوف، ويولد التعصب، ويعيق الإبداع، ويقود في النهاية إلى التطرف. على الرغم من انخفاض تأثير الإخوان المسلمين، هناك قوى إسلامية أخرى لا تزال مؤثرة وغير راغبة في التخلي عن فكرتها الاجتماعية القسرية.

حان الوقت للدولة المصرية أن تقف ضد هذا الإكراه الضار، بدلا من التراجع عن مواقفها، والتسامح مع هذه الأفعال وتشجيعها. فمصر ليست دولة دينية. وليس هناك مكان للثيوقراطيين كي يصبحوا حكاما اجتماعيين. الإسلام ليس دينا ضعيفا سيتعرض للأذى من جرس كنيسة افتراضي، أو مشهد فيلم خيالي، أو رأي ممثلة حول أصوات المؤذنين.

تطمح مصر إلى محاربة التطرف واستعادة قوتها الناعمة في المنطقة. لتعزيز هذا الهدف، يجب دعم حريات الأقليات، والفنون، والإبداع، وحرية التعبير. إن المجتمع الذي يسمح بالتنمر باسم الدين ويسمح لهذه المشاعر بالهيمنة فوق المنطق والعقلانية، لن يهزم المتطرفين وينمي قوته الناعمة.

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