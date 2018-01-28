'اختلس 1.5 مليون جنيه'.. محاكمة موظف بالخارجية المصرية

أحالت النيابة الإدارية في مصر موظفا في وزارة الخارجية عمل ملحقا في سفارة القاهرة بمدريد، إلى المحاكمة بتهمة اختلاس مليون و500 ألف جنيه خلال عمله في السفارة، حسب ما أفادت صحف مصرية.

وكانت وزارة الخارجية قد أبلغت النيابة بوجود عجز في إيرادات الطوابع والأوراق ذات القيمة المادية التي تستخدم في استخراج تأشيرات إلكترونية بالسفارة المصرية في إسبانيا.

ونقلت صحف مصرية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أن السفير المصري في مدريد كان قد اكتشف بعض القرائن على وجود عجز مالي لدى المسؤول عن القسم القنصلي بالسفارة.

وعمل المتهم في مدريد بين 2014 و 2017 قبل أن يعود إلى ديوان الوزارة بالقاهرة.