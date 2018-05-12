مصر تحتج على قناة روسية بسبب حلايب

احتجت مصر على استطلاع للرأي أجرته قناة "روسيا اليوم" الناطقة بالعربية حول تبعية منطقة حلايب المتنازع عليها بين مصر والسودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد إن الخارجية تواصلت السبت مع الجانب الروسي وأبلغته استنكارها لما قامت به القناة الروسية وطلبت تفسيرا عاجلا لهذا "الإجراء المرفوض".

وأكد أبوزيد أن وزير الخارجية سامح شكري ألغى مقابلة تلفزيونية مع القناة الروسية كانت مقررة السبت .

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لوزارة الخارجية المصرية إن القناة الروسية حذفت الاستطلاع "المسيء لسيادة مصر" عقب اتصالات مكثفة أجرتها مع مسؤولي القناة وشخصيات روسية مسؤولة "حريصة" على علاقات البلدين.

ولم يصدر عن السودان أي تعليق بعد على الاستفتاء.

وتتمسك كل من مصر والسودان بتبعية حلايب إليها، وهي تخضع حاليا لإدارة مصرية.

وتقول الخرطوم إن هناك حلين لا ثالث لهما لأزمة حلايب، إما التفاوض أو التحكيم الدولي، لكن القاهرة تقول إن حلايب مصرية.