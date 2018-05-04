مصر: إرسال قوات عربية إلى سورية أمر وارد

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري الجمعة إن إرسال قوات عربية إلى سورية أمر وارد يناقشه مسؤولون من مختلف الدول، حسب ما ذكرت صحيفة الأهرام الرسمية.

ونقلت الأهرام عن شكري قوله: " فكرة إحلال قوات بأخرى ربما تكون عربية هو أمر وارد وهذا الطرح لا يتردد فقط على المستوى الإعلامي وإنما أيضا في المناقشات والمداولات بين مسؤولي الدول لبحث إمكانية إسهام هذه الأفكار في استقرار سورية“.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال الشهر الماضي إن المملكة عرضت إرسال "قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلي سورية".

وأضاف أن الرياض مستعدة للمشاركة في تحالف كهذا إذا عرض عليها الأمر.

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