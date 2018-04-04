مصر.. أحكام بحق 190 أدينوا بالإرهاب

أصدر القضاء في مصر الأربعاء أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد بحق 190 شخصا أدينوا بالانتماء إلى جماعة إرهابية.

وحكمت محكمة جنايات سوهاج بالسجن المؤبد على 35 من المدانين، بينما تراوحت أحكام السجن المشدد على 155 بين 15 وثلاثة أعوام.

وتضمنت الأحكام وضع المدانين تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين بعد انتهاء مدد سجنهم.

واعتقل هؤلاء عام 2015 في مغارة في الجبل الغربي كانوا يختبئون فيها، وعثر السلطات بحوزتهم على أسلحة وذخائر.

وجهت النيابة العامة إلى المدانين تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب جرائم في سوهاج، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الأمنية والاقتصادية والعامة، ومحاولة قلب نظام الحكم.