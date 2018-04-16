مصر.. إلغاء إدراج 299 شخصا على قوائم الإرهاب

ألغت محكمة النقض المصرية الاثنين إدراج أسماء 299 شخصا ضمن قوائم الكيانات الإرهابية وقضت بإعادة النظر في القرار.

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت العام الماضي بإدراج أسماء المتهمين ضمن القضية المعروفة بتنظيم "ولاية سيناء".

وقال خالد المصري، محامي 23 متهما في القضية، لوكالة الصحافة الفرنسية إن المحكمة "أوصت بقبول الطعون من الجميع"، مضيفا أن "غالبية المتهمين المدرجة اسماؤهم محبوسين بالفعل".

وتخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة، بينها ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم داعش والمسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وينفذ الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأت في شباط/فبراير الماضي وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من مئة من المتطرفين و22 جنديا على الأقل.