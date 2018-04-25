مصر.. غرامة مضايقة السياح تصل إلى 10 آلاف جنيه

بعد عدد من الحوادث المتكررة، اعتبرت مصر مضايقة السائح جريمة يعاقب عليها القانون في تعديلات جديدة على قانون السياحة وأقرها مجلس النواب مبدئيا الإثنين الماضي.

ونص القانون، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من يتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير".

وتساهم السياحة في مصر بـ 15 في المئة من إجمالي الناتج القومي المحلي بحسب تصريح لوزيرة السياحة رانيا المشاط.

وقال أحمد ماهر، مستشار وزير الآثار للشؤون القانونية، في تصريح لفضائية مصرية "إن قانون السياحة كان يتكون من 52 مادة، وأن التعديلات التي جرت عليه طالت 32 مادة منه، وإضافة 7 مواد جديدة منها الخاصة بمضايقة السياح لأنه أصبح سلوكا ينتهجه البعض وأثر على السياحة في مصر، وكان يجب التدخل تشريعيا لتجريم هذه الأفعال"

وقال محمد الصياد وكيل وزارة هيئة تنشيط السياحة سابقا لـ"الحرة" إن "مضايقة البعض والتسول في الأماكن السياحية أضر سمعة مصر السياحية حتى أن بعض السياح كانوا يحررون محاضر بسبب هذه المضايقات".

وأضاف أن فرض الغرامات إذا دخل حيز التنفيذ وطبق على أرض الواقع، سيحد كثيرا من هذه القضية في المستقبل ويحقق الردع وسيؤتي ثماره في المستقبل.