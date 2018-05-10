مصر..زيادة جديدة في أسعار تذاكر المترو

قررت السلطات المصرية رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق ابتداء من يوم الجمعة، بنسب تتراوح بين 50 و 250 في المئة.

وقالت وزارة النقل في بيان "يصبح سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاثة جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـخمسة جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـسبعة جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوي الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشا".

ومراعاة للبعد الاجتماعي، أكد البيان عدم المساس بأسعار الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأوضح البيان أن الزيادات الجديدة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحديث أنظمة المترو في مصر.