الأمم المتحدة تطالب مصر بوقف تنفيذ أحكام الإعدام

طالبت مجموعة من الخبراء في الأمم المتحدة مصر الجمعة بوقف تنفيذ جميع الأحكام بالإعدام، بسبب مخاوف من "عدم إجراء محاكمات عادلة" للمدانين.

وقال هؤلاء الخبراء في بيان مشترك إنهم يشعرون "بقلق خاص إزاء نمط من أحكام الإعدام يصدر بناء على أدلة يتم الحصول عليها جراء التعذيب و إساءة المعاملة، وغالبا خلال فترة اختفاء قسري".

ودعوا السلطات المصرية إلى مراجعة كل أحكام الإعدام، وأن "تضمن إجراء محاكمات جديدة تُراعى فيها بشكل كامل التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان لمن أدينوا بعد محاكمات غير عادلة".

وقال الخبراء، الذين يرفعون تقاريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه يجب عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم وبعد محاكمات تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية.

وقالت "مصادر في القضاء والادعاء بمصر" لرويترز إن المحاكم "لا تعتمد على اعترافات تعتقد أنها جاءت نتيجة تعذيب أو إكراه".

واعتبرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن بيان الخبراء "يمثل تدخلا في الشؤون القضائية لمصر".

وقبل أسابيع، كانت الأمم المتحدة قد أعربت عن "صدمتها العميقة" إزاء إعدام 20 شخصا في مصر بسبب مخاوف من "عدم إجراء محاكمات عادلة" لهم.

المصدر: الأمم المتحدة/ رويترز