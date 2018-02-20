اتهام إعلامية مصرية بـ'التحريض على خطف أطفال'

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية بحبس إعلامية مصرية ومنتج برنامجها ورئيس تحريره أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة "التحريض على خطف أطفال".

وأوردت وسائل إعلام مصرية أن مقدمة برنامج "صبايا الخير" ريهام سعيد، وعضوين آخرين في فريق عمل البرنامج يتم التحقيق معهم بشأن الاتفاق مع عصابة لخطف الأطفال بهدف "شراء طفلين".

وكان البرنامج قد أذاع مقطع فيديو أشار فيه إلى إعادة طفلين مختطفين إلى ذويهم.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن معدة البرنامج تواصلت مع أفراد العصابة، "بتكليف من رئيس تحرير البرنامج" واتفقت معهم على شراء طفلين، مقابل دفع مبلغ 300 ألف جنيه (حوالي 17 ألف دولار) للطفل الواحد، بهدف إعداد حلقة حول خطف الأطفال.

وأمرت النيابة بحبس المعدة والمصور أيضا 15 يوما.

وكان أهالي الطفلين قد أبلغوا الشرطة بغيابهما، وتم ضبط شخصين كان الطفلان بحوزتهما، وأقرا بالواقعة.