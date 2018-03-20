القضاء المصري يلزم الحكومة بوقف 'أوبر' و'كريم'

ألزمت محكمة القضاء الإداري المصرية الثلاثاء الحكومة المصرية بوقف تراخيص شركات النقل التشاركي "أوبر" و"كريم"، حسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وقررت المحكمة كذلك إلزام الحكومة وقف التطبيقات والبرامج التي تستخدمها الشركتين.

وكانت الدعوى المقامة من ممثلين لسائقي سيارات الأجرة (التاكسي) اتهمت الشركتين بمخالفة قانون المرور، وكذلك إلحاق أضرار بأصحاب سيارات الأجرة، كون أصحاب السيارات التي تعمل مع الشركتين لا يدفعون ضرائب مماثلة لسائقي الأجرة ولا يلتزمون بنفس الإطار القانوني.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات "أوبر" و"كريم".

ويحق للشركتين الاستئناف على الحكم، ولم يصدر منهما حتى نشر هذا الخبر تعليق على الحكم.